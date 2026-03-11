В Молдове автомобиль сбил двух человек, которые шли по обочине дороги: Один из них погиб, другой — в больнице

Вечером, 10 марта, около 18:45, два мужчины 33 и 34 лет, которые шли по обочине дороги вблизи села Кошерница Криулянского района, были сбиты автомобилем марки Toyota, за рулём которого находился 66-летний мужчина.
В результате столкновения 33-летний мужчина скончался на месте, а 34-летний был доставлен в больницу с различными травмами.
Полиция открыла уголовное дело для установления всех обстоятельств трагедии.
