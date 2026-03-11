Жителя Пермского края ошрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбления в банковском переводе

Судебные приставы Пермского края взыскали с местного жителя компенсацию морального вреда за оскорбления, отправленные через мобильное приложение банка. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное управление ФССП.
Инцидент произошел во время личного конфликта между двумя мужчинами. Один из них решил свести счеты с недругом через банковский перевод и написал в комментарии к отправленным 10 рублям нецензурные оскорбления.
Получатель перевода обратился в полицию, и действия отправителя квалифицировали как административное правонарушение. Позже потерпевший обратился в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда, оценив свои страдания в 30 тысяч рублей. Суд встал на сторону истца и удовлетворил требования в полном объеме.
Однако добровольно выплачивать компенсацию ответчик не стал. В результате судебные приставы наложили арест на его банковские счета, и после принудительного списания средств задолженность перед потерпевшим была погашена.