Жителя Пермского края ошрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбления в банковском переводе

Получатель перевода обратился в полицию, и действия отправителя квалифицировали как административное правонарушение. Позже потерпевший обратился в суд с гражданским иском о компенсации морального вреда, оценив свои страдания в 30 тысяч рублей. Суд встал на сторону истца и удовлетворил требования в полном объеме.