Состояние выжившего туриста из Уфы улучшилось до средней тяжести

67-летний мужчина, проведший девять дней в метели на Кваркуше, идет на поправку.

Источник: Комсомольская правда

Состояние 67-летнего уфимца, который чудом выжил после трагической экспедиции на плато Кваркуш, улучшилось. Врачи перевели его из реанимации в палату. По словам медиков, теперь его состояние оценивается как средней степени тяжести. Как сообщили в минздраве Пермского края, мужчина получает всю необходимую помощь.

Напомним, группа из пяти опытных туристов из Уфы отправилась на снегоходах на Северный Урал 20 февраля. Путешественники не зарегистрировали маршрут и попали в сильную метель. Когда снегоходы сломались, мужчины разделились, пытаясь выбраться с горы. Четверо из них замерзли насмерть. Выжил только старший участник похода.

