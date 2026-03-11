Состояние выжившего туриста из Уфы улучшилось до средней тяжести

Состояние 67-летнего уфимца, который чудом выжил после трагической экспедиции на плато Кваркуш, улучшилось. Врачи перевели его из реанимации в палату. По словам медиков, теперь его состояние оценивается как средней степени тяжести. Как сообщили в минздраве Пермского края, мужчина получает всю необходимую помощь.
Напомним, группа из пяти опытных туристов из Уфы отправилась на снегоходах на Северный Урал 20 февраля. Путешественники не зарегистрировали маршрут и попали в сильную метель. Когда снегоходы сломались, мужчины разделились, пытаясь выбраться с горы. Четверо из них замерзли насмерть. Выжил только старший участник похода.
