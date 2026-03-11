Состояние выжившего туриста из Уфы улучшилось до средней тяжести

Состояние 67-летнего уфимца, который чудом выжил после трагической экспедиции на плато Кваркуш, улучшилось. Врачи перевели его из реанимации в палату. По словам медиков, теперь его состояние оценивается как средней степени тяжести. Как сообщили в минздраве Пермского края, мужчина получает всю необходимую помощь.