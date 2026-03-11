В Воронеже задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве белгородца

По предварительным данным, подозреваемые познакомились с потерпевшим и пригласили его в гости. Во время застолья между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой 37-летний подозреваемый стал избивать гостя. Когда тот упал на пол, подельник стал удерживать потерпевшего, подавляя его сопротивление. Затем младший из соучастников несколько раз пырнул гостя ножом в область туловища и скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Второго подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки.