В Воронеже задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве белгородца

Сотрудники полиции во взаимодействии со следователями СК и управлением Росгвардии по Воронежской области задержали двух жителей регионального центра — мужчин 37-ми и 38-ми лет — по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
На днях в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Ленинскому проспекту находится преступник. На месте происшествия стражи порядка обнаружили труп 49-летнего жителя Белгородской области с признаками насильственной смерти, рядом с которым находился звонивший в полицию 38-летний ранее судимый местный житель.
По предварительным данным, подозреваемые познакомились с потерпевшим и пригласили его в гости. Во время застолья между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой 37-летний подозреваемый стал избивать гостя. Когда тот упал на пол, подельник стал удерживать потерпевшего, подавляя его сопротивление. Затем младший из соучастников несколько раз пырнул гостя ножом в область туловища и скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Второго подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки.
В соответствии с частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» подельникам грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.