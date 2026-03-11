Ричмонд
В Воронеже задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве белгородца

Подельникам «светит» пожизненный срок.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции во взаимодействии со следователями СК и управлением Росгвардии по Воронежской области задержали двух жителей регионального центра — мужчин 37-ми и 38-ми лет — по подозрению в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

На днях в полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов по Ленинскому проспекту находится преступник. На месте происшествия стражи порядка обнаружили труп 49-летнего жителя Белгородской области с признаками насильственной смерти, рядом с которым находился звонивший в полицию 38-летний ранее судимый местный житель.

По предварительным данным, подозреваемые познакомились с потерпевшим и пригласили его в гости. Во время застолья между мужчинами вспыхнула словесная перепалка, в ходе которой 37-летний подозреваемый стал избивать гостя. Когда тот упал на пол, подельник стал удерживать потерпевшего, подавляя его сопротивление. Затем младший из соучастников несколько раз пырнул гостя ножом в область туловища и скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Второго подозреваемого удалось задержать в кратчайшие сроки.

В соответствии с частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» подельникам грозит до 20 лет тюрьмы либо пожизненное лишение свободы.