Трем районам Воронежской области угрожает прямой удар БПЛА

Речь идет о Бутурлиновском, Лискинском и Бобровском районах.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Лискинского, Бобровского и Бутурлиновского районов Воронежской области предупредили о риске прямого удара беспилотных летательных аппаратов. Днем в среду, 11 марта, в муниципалитетах были запущены системы оповещения (сирены), а граждан призвали немедленно принять меры предосторожности. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале днём 11 марта.

В 13:44 режим повышенной опасности был введен в Лискинском районе, а в 13:46 — в Бутурлиновском. Спустя пять минут, в 14:00, угроза нависла над Бобровским районом. Глава региона настоятельно рекомендовал местным жителям укрыться в помещениях вдали от окон, а при обнаружении дрона в небе — немедленно покинуть зону его видимости и сообщить о координатах по номеру 112.

Напомним, что с 13:01 на территории всего региона действует режим атаки БПЛА. Минувшей ночью над пятью районами области сбили 19 беспилотников самолетного типа.

