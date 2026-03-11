Ричмонд
Reuters сообщило о громком взрыве в Дубае

Сильные взрывы прогремели в Дубае. Об этом 11 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Источник: AP 2024

«Громкий взрыв слышен в Дубае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывы могут быть связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.

