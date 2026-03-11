Под Волгоградом разыскивают пропавшего в феврале 34-летнего камышанина

Волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» присоединились к поискам пропавшего камышанина Александра Завалия.
Мужчина безвестно исчез 26 февраля. С тех пор о нем ничего не известно близким ему людям.
34-летний житель города Камышина был одет в черный пуховик, такого же цвета джинсы и кроссовке, на голове у него была черная бейсболка. Рост худощавого мужчины 162 сантиметра, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. В соцсетях сообщается, что у него есть татуировки на обеих руках и проблемы со здоровьем, в связи с чем он может быть дезориентирован. Волонтерам требуется помощь добровольцев.
Те, кто обладает какой бы то ни было информацией о пропавшем, могут связаться с инфоргом Светланой по номеру 8−919−547−92−63, позвонить по горячей линии 8−800−54−52 или единому номеру экстренных служб 112.
