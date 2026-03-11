Под Волгоградом разыскивают пропавшего в феврале 34-летнего камышанина

34-летний житель города Камышина был одет в черный пуховик, такого же цвета джинсы и кроссовке, на голове у него была черная бейсболка. Рост худощавого мужчины 162 сантиметра, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. В соцсетях сообщается, что у него есть татуировки на обеих руках и проблемы со здоровьем, в связи с чем он может быть дезориентирован. Волонтерам требуется помощь добровольцев.