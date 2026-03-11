В Башкирии из-за непогоды продлили закрытие двух федеральных трасс

В Башкирии продлили ограничения на двух трассах из-за неблагоприятной погоды. В госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с 15 часов 11 марта для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал» с 1480 по 1548 километр. Ограничения затронули Уфимский и Иглинский районы. По предварительным данным, проезд могут открыть к 17 часам.