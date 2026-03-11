«Молдавский Эпштейн» в погонах: В Молдове офицер полиции заставлял маленьких бродяжек из центра размещения делать ему «массаж» по ночам

Вот такую вот историю про «молдавского Эпштейна» в погонах, опубликовал сегодня Штефан Глигор.
Ниже представлен перевод текста с румынского языка. Публикация носит информационный характер. Оригинальный текст был размещён на румынском языке, на странице господина Глигора.
Вот перевод текста на русский язык:
"В период октябрь 2022 — август 2024 года г-н Андрей Ион Кэтлэбуга, командир взвода в Генеральном инспекторате карабинеров, по совместительству работал социальным педагогом в Центре размещения Комплекса социальных услуг для детей, находящихся в ситуации улицы, при Главном управлении по защите прав ребенка.
1. Согласно Отчёту дисциплинарной комиссии Главного управления от 23 августа 2024 года, было установлено, что Андрей Кэтлэбуга во время ночных дежурств заходил в спальню детей и просил их «делать ему массаж, пока он не уснёт».
2. Дети, опрошенные психологом и методистом, жаловались, что Кэтлэбуга заставлял их «делать ему массаж» — «почти каждый раз, когда он находится на ночном дежурстве».
3. Также дети рассказали, что знают и о других случаях, когда он просил мальчиков из центра делать ему массаж, а если те отказывались, он применял физическое насилие или угрожал применением физического насилия.
4. Более того, были случаи, когда дети, находившиеся под психологическим давлением и унизительным обращением со стороны Кэтлэбуги, покидали Комплекс и отказывались возвращаться, мотивируя это тем, что их бьют и заставляют делать ему массаж.
5. В свою защиту Кэтлэбуга пытался очернить детей, утверждая, что они проявляли агрессию, использовали нецензурные выражения и т.д. Однако после опроса социальных педагогов эти обвинения не подтвердились, а дети были охарактеризованы положительно.
6. Обращаю ваше внимание, уважаемые читатели, что речь идёт о несовершеннолетних детях без жилья или разлучённых по объективным причинам со своими семьями — вероятно, о самых уязвимых и несчастных детях нашей страны.
7. Отчёт Комиссии установил наличие дисциплинарного проступка, совершённого Кэтлэбугой. Однако, учитывая, что он подал заявление об увольнении, комиссия, к сожалению, ограничилась лишь принятием его отставки.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Кэтлэбуга занимает должность начальника отдела профессиональной подготовки Управления кадров в Генеральном инспекторате карабинеров.
Хотя в конце 2024 года руководство ИГК имитировало некие действия по расследованию деятельности Кэтлэбуги в Центре размещения, убедившись, что информация не стала публичной, он продолжает занимать руководящую должность.
8. Мои источники утверждают, что фактически в конце 2024 года Кэтлэбуга уволился из ИГК и был вновь принят на работу позже, когда руководство убедилось, что дело не стало публичным. Таковы «принципы и ценности» в органах правопорядка — если никто не знает, значит можно.
9. Также мне известно, что о издевательствах над детьми и унизительном обращении с несовершеннолетними был проинформирован и Генеральный инспекторат полиции.
Г-н Виорел Чернэцяну, не хотите ли вы рассказать нам, было ли официальное обращение со стороны Главного управления по защите прав детей и какие действия вы предприняли в отношении г-на Кэтлэбуги для его наказания?
Г-н Чернэцяну, не подпадает ли физическое насилие с целью удовлетворения неподобающих желаний со стороны социального педагога под состав преступления, предусмотренный ст. 166¹ ч. (2) п. «a» и «b» Уголовного кодекса Республики Молдова?
Позор вам, господа «офицеры».
Уважаемые граждане, дорогие родители, уважаемые сотрудники учреждений социальной защиты — случаи насилия и унизительного обращения с несовершеннолетними недопустимы, они должны сообщаться и становиться публичными, если полиция и прокуратура бездействуют.
Безнаказанность — отсутствие наказания за подобные злоупотребления — является диагнозом для нас как государства и общества и явным признаком моральной деградации правоохранительных органов, которые должны быть обязаны применять и соблюдать закон".
Перевел Лео Огарев.
.. .. .
