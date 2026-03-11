В поликлинике Тольятти похитили деньги на лечение паллиативных больных

Фигурантом дела стал врач поликлиники. Прокурорская проверка показала, что учреждение здравоохранения получило от областного минздрава субсидию на лечение паллиативных больных. Медик вносил в реестр сведения о том, что врач посетил эту категорию пациентов и оказал помощь.