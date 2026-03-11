Похоронят вместе: Когда простятся с молодоженами, которые разбились насмерть на мотоцикле под Ростовом

В Волгодонске Ростовской области продолжают выяснять обстоятельства ДТП, в котором разбились 35-летний мужчина и его 22-летняя жена. Как сообщили в областной ГАИ, 35-летний водитель мотоцикла «Хонда X11» ехал по улице Бетонной. Мужчина не выбрал безопасную скорость и задел бордюр. Байк откинуло с трассы в кювет. Водитель и пассажирка скончались на месте.
О паре известно, что они встречались почти два года, а осенью поженились. В середине января Сергей на своей странице в социальной сети выложил совместное с супругой фото. На снимке — красивая и счастливая пара. А ниже подпись: «Так сложно объясняться о любви. Хочу тебе подарить себя без остатка. Безумно люблю».
Друзья пары рассказали «КП — Ростов-на-Дону», что гибель молодой семьи — огромная утрата.
Известно, что прощаться с супругами будут в четверг, 12 марта. Пару похоронят вместе.
— На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, — прокомментировали в ГАИ.
«КП — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.
