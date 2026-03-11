Ричмонд
Жительница Волгодонска поверила мошенникам и отдала 2,8 млн рублей

Запугали, а потом потребовали деньги: жительница Дона оказалась жертвой мошенников.

Источник: Комсомольская правда

57-летняя жительница Волгодонска пыталась обезопасить свои сбережения и в итоге отдала мошенникам 2,8 млн рублей. Детали рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сначала поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником силового ведомства. Он заявил, что личный кабинет женщины взломан, и якобы от ее имени была подписана доверенность на иностранного агента. Затем начались обвинения в финансировании недружественного государства. В итоге доверчивую жертву заставили поверить во всю выдуманную историю.

Следующий звонок поступил от лжесотрудника по безопасности в Интернете. Он в свою очередь предложил аннулировать доверенность и обезопасить деньги через перевод на «резервный» счет. Для этого нужно было купить новый телефон, сим-карту и установить на гаджет специальное приложение.

На следующий день жительница Волгодонска сняла со счета около 2,8 млн рублей и перевела их на указанные реквизиты. Она распознаала обман только после того, как ей предложили перевести деньги со счета в другой финансовой организации.

Сейчас в произошедшем разбираются полицейские, возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Жителям Дона напоминают: нельзя доверять незнакомцам, кем бы они не представлялись. Телефонные аферисты стараются запугать своих собеседников, угрожают, торопят и манипулируют. Лучше не отвечать на звонки, поступающие с незнакомых номеров.

