Жители Башкирии получили 10 и 11 лет колонии за избиение человека до смерти

Белорецкий межрайонный суд с участием присяжных заседателей вынес приговор двоим жителям Белорецка. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предметов в качестве оружия.
В суде установлено, что 14 августа 2024 года в Белорецке мужчины из-за личной неприязни избили человека, а затем вывезли его за город и бросили там умирать. Позже судмедэкспертиза насчитает не менее 10 ударов на теле погибшего.
Подсудимые свою вину не признали, однако коллегия присяжных сочла их виновными. Суд назначил одному из них 10 лет 6 месяцев лишения свободы, второму — 11 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Также с каждого осужденного взыскали по миллиону рублей в пользу потерпевшей стороны в качестве компенсации морального вреда.
