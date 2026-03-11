Гендиректор завода в Ростове признал вину в хищении на 2,2 млрд рублей

Генеральный директор Десятого подшипникового завода (10-ГПЗ) признал вину на слушаниях по делу о мошенничестве на 2,2 млрд рублей. Об этом 11 марта сообщает агентство РИА Новости.
Разбирательства ведутся в рамках статьи «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Советском районном суде Ростова-на-Дону. Напомним, ранее вину в рамках этого же уголовного дела признал финансовый директор «ГПЗ-10».
По информации пресс-службы СК, следствие вели в отношении генерального директора, двух собственников завода, бывшего директора по экономике и финансам, начальника планово-экономического отдела предприятия. Им инкриминировали статью о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Еще один подозреваемый — бывший начальник 547 военного представительства Минобороны России. В этом случае предъявили обвинения в мошенничестве и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ).
По данным следствия, что в 2020—2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО «Десятый подшипниковый завод» были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Сообщники «путем завышения стоимости и внесения ложных сведений о поставках продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив ущерб государству и 16 предприятиям промышленности».
Часть уголовных дел после расследования направили в Советский суд Ростова-на-Дону, еще часть — в Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.