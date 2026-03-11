В свердловской деревне пожар унес жизни двух человек

11 марта в деревне Ключи Свердловской области произошел пожар в районе улицы Водопьянова. Огнем был охвачен частный дом на площади 80 квадратных метров Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
— В результате пожара есть погибшие. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава, — рассказали в ведомстве.
Причину случившегося установят пожарные дознаватели.
Напомним, что в середине февраля 2026 года в многоэтажном доме в переулке Парковом в Екатеринбурге произошел пожар. Трагедия унесла жизнь человека. Задымленный дом самостоятельно покинул 21 уралец.