Эксперт раскрыл, с какой целью ВСУ атаковали Брянск

Собеседник NEWS.ru высказал мнение, что атака должна быть квалифицирована как акт государственного терроризма в отношении России. Он напомнил, что обстрел Брянска производился со стороны Украины, а для удара использовались ракеты Storm Shadow английского и французского производства, которые способны поражать цели на расстоянии до 600 км. Анатолий Матвийчук добавил, что осколочно-фугасная часть ракеты весит порядка 300 кг.
«В то время, когда США запутались на Ближнем Востоке, ВСУ решили дать сигнал Дональду Трампу. Я полагаю, это была личная инициатива Владимира Зеленского показать, что он может спокойно без американцев наносить удары по РФ ввиду того, что у него есть союзники — Франция и Британия», — отметил эксперт. Он добавил, что эта «акция» ВСУ является политическим пиаром.