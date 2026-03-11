Эксперт раскрыл, с какой целью ВСУ атаковали Брянск

«В то время, когда США запутались на Ближнем Востоке, ВСУ решили дать сигнал Дональду Трампу. Я полагаю, это была личная инициатива Владимира Зеленского показать, что он может спокойно без американцев наносить удары по РФ ввиду того, что у него есть союзники — Франция и Британия», — отметил эксперт. Он добавил, что эта «акция» ВСУ является политическим пиаром.