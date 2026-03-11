10 пропавших в Воронежской области найдены живыми в первую неделю марта

Первая неделя марта, со 2 по 8 число, выдалась для поискового отряда «ЛизаАлерт» Воронежской области по-настоящему весенней — не по погоде, а по количеству надежды и добрых вестей. За семь дней на горячую линию поступило 15 заявок, и в большинстве случаев за строчками отчетов последовало заветное «Найден, жив!». Десять человек вернулись к своим семьям, однако поиск еще троих продолжается. Также была установлена личность одного человека и еще одна заявка осталась неподтвержденной. Добровольцы рассказали об этом 11 марта.
Будни отряда были наполнены тревожными вызовами. В среду, 4 марта, они работали сразу по пяти обращениям, включая поиски 13-летнего подростка, найденного полицией, и запутанную ситуацию с «пропавшей в лесу» женщиной, чье местоположение в итоге подтвердили родственники. Особого внимания заслуживает случай в четверг: благодаря тому, что данные 87-летней дезориентированной бабушки уже были в базе поисковиков из-за предыдущих пропаж, им удалось передать ее адрес полиции.
В пятницу и субботу, 6 и 7 марта, было два серьезных повода для беспокойства — пропажа 14-летнего подростка и исчезновение мужчины с проблемами со здоровьем — разрешились благодаря самостоятельным поискам родных и оперативной публикации ориентировок в сети. Как только ориентировка на 46-летнего мужчину разошлась по социальным медиа, пришло подтверждение: он уже дома.