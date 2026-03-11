10 пропавших в Воронежской области найдены живыми в первую неделю марта

Первая неделя марта, со 2 по 8 число, выдалась для поискового отряда «ЛизаАлерт» Воронежской области по-настоящему весенней — не по погоде, а по количеству надежды и добрых вестей. За семь дней на горячую линию поступило 15 заявок, и в большинстве случаев за строчками отчетов последовало заветное «Найден, жив!». Десять человек вернулись к своим семьям, однако поиск еще троих продолжается. Также была установлена личность одного человека и еще одна заявка осталась неподтвержденной. Добровольцы рассказали об этом 11 марта.