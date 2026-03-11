Город затянуло дымом: что происходит на ТЭЦ в Магнитогорске

В Магнитогорске днем 11 марта произошел крупный пожар. Очевидцы сообщили, что возгорание произошло на территории теплоэлектроцентрали.
По словам жителей, густой черный дым поднялся над промышленной зоной и был виден даже с противоположного берега реки Урал. Горожане пишут в соцсетях, что в районе ЧП чувствуется сильный запах гари.
На опубликованных кадрах видно, как над объектом поднимается плотный столб дыма. По сообщениям очевидцев, к месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и другие экстренные службы.
В региональном управлении МЧС на момент публикации официально не подтвердили информацию о пожаре на ТЭЦ. Обстоятельства произошедшего и возможные последствия уточняются.