Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Город затянуло дымом: что происходит на ТЭЦ в Магнитогорске

Очевидцы сообщили о пожаре на ТЭЦ в Магнитогорске.

Источник: Комсомольская правда

В Магнитогорске днем 11 марта произошел крупный пожар. Очевидцы сообщили, что возгорание произошло на территории теплоэлектроцентрали.

По словам жителей, густой черный дым поднялся над промышленной зоной и был виден даже с противоположного берега реки Урал. Горожане пишут в соцсетях, что в районе ЧП чувствуется сильный запах гари.

На опубликованных кадрах видно, как над объектом поднимается плотный столб дыма. По сообщениям очевидцев, к месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и другие экстренные службы.

В региональном управлении МЧС на момент публикации официально не подтвердили информацию о пожаре на ТЭЦ. Обстоятельства произошедшего и возможные последствия уточняются.