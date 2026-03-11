Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пособник мошенников забрал у воронежской пенсионерки 6,4 миллиона рублей

Уголовное дело направлено Ленинский райсуд.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, в декабре прошлого года 21-летний житель Воронежа вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ему приходилось приезжать по указанным соучастниками адресам и получать деньги от потерпевших. Он забрал 6,4 миллиона рублей у 64-летней пенсионерки, которой аферисты представились сотрудниками полиции.

Прокуратура Ленинского района Воронежа утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело передано в суд. Кроме того, надзорное ведомство отправило иск в интересах потерпевший о взыскании с обвиняемого 6,4 миллиона.