Пособник мошенников забрал у воронежской пенсионерки 6,4 миллиона рублей

По данным следствия, в декабре прошлого года 21-летний житель Воронежа вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ему приходилось приезжать по указанным соучастниками адресам и получать деньги от потерпевших. Он забрал 6,4 миллиона рублей у 64-летней пенсионерки, которой аферисты представились сотрудниками полиции.
Прокуратура Ленинского района Воронежа утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело передано в суд. Кроме того, надзорное ведомство отправило иск в интересах потерпевший о взыскании с обвиняемого 6,4 миллиона.