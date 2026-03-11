Пособник мошенников забрал у воронежской пенсионерки 6,4 миллиона рублей

Прокуратура Ленинского района Воронежа утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело передано в суд. Кроме того, надзорное ведомство отправило иск в интересах потерпевший о взыскании с обвиняемого 6,4 миллиона.