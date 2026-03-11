В ДТП на трассе «Таврида» в Крыму погиб 40-летний мотоциклист

Авария произошла в среду около 11:55 вблизи села Зуя.
«По предварительным данным, водитель грузовика “КАМАЗ”, 1986 года рождения, выполняя поворот налево, не предоставил преимущество движению мотоциклу, который двигался во встречном направлении. Мотоциклом управлял мужчина того же года рождения. В результате столкновения мотоциклист получил смертельные травмы», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и выясняют все обстоятельства аварии.
