Волгоградец пырнул знакомого ножом и сам вызвал скорую

Как выяснилось, в конце февраля подозреваемый гостил у своего знакомого в общежитии на проспекте Пионеров в городе Петров Вал. Мужчины распивали спиртные напитки, и во время застолья между ними вспыхнула ссора. Конфликт быстро перерос в драку, и фигурант схватил нож. Он нанес оппоненту несколько ударов в грудь, шею и плечо. От полученных травм раненый потерял сознание.