Волгоградец пырнул знакомого ножом и сам вызвал скорую

Мужчина думал, что убил приятеля, но врачи спасли раненого.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области житель Камышина подозревается в покушении на убийство своего знакомого. После того как он нанес несколько ножевых ранений, подозреваемый сам вызвал скорую помощь, думая, что его жертва мертва, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

Как выяснилось, в конце февраля подозреваемый гостил у своего знакомого в общежитии на проспекте Пионеров в городе Петров Вал. Мужчины распивали спиртные напитки, и во время застолья между ними вспыхнула ссора. Конфликт быстро перерос в драку, и фигурант схватил нож. Он нанес оппоненту несколько ударов в грудь, шею и плечо. От полученных травм раненый потерял сознание.

Полагая, что мужчина скончался, подозреваемый запаниковал и самостоятельно набрал «03» и «02». Прибывшие медики оперативно забрали пострадавшего в больницу. Благодаря своевременной помощи врачам удалось спасти его жизнь.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия.