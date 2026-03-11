Суд приговорил жителя Молдовы к 16 годам тюрьмы: Он зверски убил жену

Житель Дондюшанского района получил 16 лет тюрьмы за убийство жены.
По данным прокуратуры, осенью прошлого года в селе Тырнова 47-летний местный житель во время ссоры на улице несколько раз ударил супругу топором. Женщина умерла в больнице в тот же вечер.
Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован.
