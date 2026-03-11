Ричмонд
Житель Чечни подрабатывал на передаче взяток от лжеинвалидов в Быково

Взяточникам подсудимый называл суммы выше установленной медиками таксы, а разницу оставлял себе.

Быковский райсуд вынес решение по делу жителя Чечни, который совершал преступления на территории Волгоградской области.

57-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве и передаче взяток за оформление инвалидности тем, кому она не положена.

«Суд установил, что фигурант передавал своему знакомому взятки для специалистов Быковской ЦРБ, которые утверждали решения врачебной комиссии о направлении пациентов на МСЭ, а в дальнейшем решали вопрос о присвоении группы инвалидности тем, кто не имел на то законных оснований», — сообщают в областной прокуратуре.

Взяточникам подсудимый называл суммы выше установленной медиками таксы, а разницу оставлял себе. Так он сумел похитить около 200 тысяч рублей.

Когда в отношении мужчины возбудили уголовное дело, он полностью признал свою вину и заключил с прокуратурой досудебное соглашение. Суд учел это, когда выносил приговор — мужчине назначили в качестве наказания три года колонии и штраф в сумме 800 тысяч рублей.

Также по инициативе прокуратуры в доход государства конфискованы 200 тысяч, которые осужденный получил преступным путем, и его сотовый телефон. Автомобиль его остается под арестом, пока не будет выплачен штраф.

Приговор пока не вступил в силу. Уголовное дело в отношении других фигурантов расследуется.

Ранее житель Михайловки безуспешно попытался подкупить сотрудника ГАИ.