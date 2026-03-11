Житель Чечни подрабатывал на передаче взяток от лжеинвалидов в Быково

«Суд установил, что фигурант передавал своему знакомому взятки для специалистов Быковской ЦРБ, которые утверждали решения врачебной комиссии о направлении пациентов на МСЭ, а в дальнейшем решали вопрос о присвоении группы инвалидности тем, кто не имел на то законных оснований», — сообщают в областной прокуратуре.