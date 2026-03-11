Гульназ Асаева рассказала о состоянии женщины, пострадавшей в аварии по ее вине

Заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева впервые прокомментировала состояние женщины, пострадавшей в аварии, которую она спровоцировала. По словам певицы, потерпевшей предстоит еще одна операция. Асаева обратилась к поклонникам с просьбой помолиться за ее здоровье и подчеркнула, что полностью признает свою вину.
«Я никогда не пряталась за спинами родителей, — заявила артистка. — Они даже не знали о некоторых моих трудностях, я всегда решала все сама. И в этой ситуации они не пытаются меня оправдать, мы на стороне справедливости. Я виновата и отвечу за свои ошибки».
В региональном минздраве сообщили, что состояние пострадавшей оценивается как стабильное, средней степени тяжести.
Напомним, Гульназ Асаева стала участницей лобового столкновения на трассе в Белебеевском районе. В аварии пострадали четыре человека. Сама певица получила множественные ушибы и была госпитализирована. Ее ближайшие концерты отменили и перенесли на другие даты.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.