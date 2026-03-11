Спасатели обнаружили тело одного из детей, пропавших в Звенигороде

Масштабная поисковая операция развернулась в подмосковном городе после исчезновения школьников. По предварительным данным, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков оказались в воде, выйдя на лед Москвы-реки. На данный момент на берегу найдены личные вещи детей; в операции задействовано около 300 человек, включая водолазов и волонтеров.