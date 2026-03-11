Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели обнаружили тело одного из детей, пропавших в Звенигороде

В Звенигороде спасатели обнаружили тело 12-летнего мальчика, пропавшего 7 марта. Масштабная поисковая операция по поиску еще двоих детей продолжается.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Один из троих детей, пропавших 7 марта в подмосковном Звенигороде, найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Ранее телеграм-канал 112 писал об обнаружении тела 12-летнего мальчика. Погибшего нашли примерно в двух километрах ниже по течению от того участка реки, где, как предполагается, подростки провалились под неокрепший лед.

Масштабная поисковая операция развернулась в подмосковном городе после исчезновения школьников. По предварительным данным, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков оказались в воде, выйдя на лед Москвы-реки. На данный момент на берегу найдены личные вещи детей; в операции задействовано около 300 человек, включая водолазов и волонтеров.