Спасатели обнаружили тело одного из детей, пропавших в Звенигороде

Один из троих детей, пропавших 7 марта в подмосковном Звенигороде, найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Ранее телеграм-канал 112 писал об обнаружении тела 12-летнего мальчика. Погибшего нашли примерно в двух километрах ниже по течению от того участка реки, где, как предполагается, подростки провалились под неокрепший лед.
Масштабная поисковая операция развернулась в подмосковном городе после исчезновения школьников. По предварительным данным, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков оказались в воде, выйдя на лед Москвы-реки. На данный момент на берегу найдены личные вещи детей; в операции задействовано около 300 человек, включая водолазов и волонтеров.