В Уфе завели уголовное дело после жалоб на избиение ребенка в частном садике

В Уфе СК возбудил уголовное дело по факту избиения маленького ребенка в саду. Основанием стали сообщения в соцсетях о том, что в частном детском садике в микрорайоне Яркий сотрудники били девочку, причем, уверены родители, такие случаи могли повторяться систематически.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства. Они дадут правовую оценку действиям персонала и проверят, как в учреждении соблюдаются нормы безопасности и воспитания детей.
Ранее на место выезжал заместитель прокурора района Марсель Хакимов. Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, оценивают работу руководства и воспитателей, а также проверяют соблюдение правил ухода за детьми.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.