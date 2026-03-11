Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе завели уголовное дело после жалоб на избиение ребенка в частном садике

После избиение маленького ребенка в уфимском детсаду завели дело.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе СК возбудил уголовное дело по факту избиения маленького ребенка в саду. Основанием стали сообщения в соцсетях о том, что в частном детском садике в микрорайоне Яркий сотрудники били девочку, причем, уверены родители, такие случаи могли повторяться систематически.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства. Они дадут правовую оценку действиям персонала и проверят, как в учреждении соблюдаются нормы безопасности и воспитания детей.

Ранее на место выезжал заместитель прокурора района Марсель Хакимов. Специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения, оценивают работу руководства и воспитателей, а также проверяют соблюдение правил ухода за детьми.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.