В Алуште столкнулись Hyundai и микроавтобус Mercedes: пострадал один человек

Инцидент произошел в селе Малый Маяк. На автодороге Алушта — Ялта столкнулись Hyundai и Mercedes. В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Он оказался зажат в салоне машины.
На место прибыли сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда, Госавтоинспекции и скорой помощи. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали водителя легковушки. Автомобилиста передали медикам.
«Также был проведен необходимый комплекс мероприятий для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП», — говорится в сообщении.
