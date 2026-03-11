Ричмонд
В Алуште столкнулись Hyundai и микроавтобус Mercedes: пострадал один человек

В ДТП с микроавтобусом Mercedes в Крыму пострадал водитель Hyundai.

Источник: пресс-служба МЧС Крыма

В среду, 11 марта, в Алуште столкнулись автомобиль Hyundai Solaris и микроавтобус Mercedes Sprinter, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Инцидент произошел в селе Малый Маяк. На автодороге Алушта — Ялта столкнулись Hyundai и Mercedes. В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Он оказался зажат в салоне машины.

На место прибыли сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда, Госавтоинспекции и скорой помощи. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали водителя легковушки. Автомобилиста передали медикам.

«Также был проведен необходимый комплекс мероприятий для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП», — говорится в сообщении.

