В Воронеже начальник отделения почты присвоила свыше миллиона рублей

По данным следствия, с мая по июль 2025 года 33-летняя начальник одного из почтовых отделений Воронежа присвоила 1,25 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ее преступление вскрылось во время ревизии. Ранее фигурантку уже судили за аналогичное преступление: она провела 2,5 года в исправительной колонии общего режима.
Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Уголовное дело направлено в Левобережный суд Воронежа. Кроме того, прокурор предъявил исковое заявление о взыскании суммы ущерба.