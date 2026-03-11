Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтер из Сент-Китс и Невис погиб при атаке украинского дрона в Курской области

Губернатор Александр Хинштейн сообщил о гибели иностранного волонтера из Сент-Китс и Невис. Автомобиль, в котором находился мужчина, был атакован FPV-дроном минувшей ночью.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Большесолдатском районе в результате удара беспилотника ВСУ погиб 40-летний волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел минувшей ночью на автодороге Дьяконово — Суджа, когда украинский FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал гражданский автомобиль.

Водитель машины получил тяжелые множественные ранения и скончался по пути в больницу. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также в очередной раз призвал жителей соблюдать меры безопасности в связи с высокой угрозой атак БПЛА.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше