Волонтер из Сент-Китс и Невис погиб при атаке украинского дрона в Курской области

В Большесолдатском районе в результате удара беспилотника ВСУ погиб 40-летний волонтер, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел минувшей ночью на автодороге Дьяконово — Суджа, когда украинский FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал гражданский автомобиль.
Водитель машины получил тяжелые множественные ранения и скончался по пути в больницу. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также в очередной раз призвал жителей соблюдать меры безопасности в связи с высокой угрозой атак БПЛА.