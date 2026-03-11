В Екатеринбурге суд заочно арестовал гражданина США

Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрел ходатайства следователя и заочно арестовал гражданина США. Игорю Райхельсону вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Как полагает следствие, мужчина злоупотребил полномочиями руководства титановой корпорации. Тем самым причинил ущерб производству на сумму свыше 5,1 миллиарда рублей.
— Райхельсон является гражданином США. Он объявлен в международный розыск. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России, — сказано в сообщении.
Напомним, что экс-директора титановой корпорации Михаила Воеводина оставили под стражей. По материалам дела, бывший руководитель организовал схему по закупке сырья. Михаил Воеводин согласовывал цены лично и нарушал процедуры торгов.