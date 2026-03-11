Жительница Башкирии сожгла чужую машину и получила почти три года колонии

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор 37-летней ранее судимой уроженке Кумертау. На этот раз ее признали виноватой в том, что она подожгла чужую машину и угрожала убийством.
В суде установлено, что в апреле 2025 года подсудимая поссорилась с соседкой и решила отомстить. Она облила ее автомобиль бензином и подожгла. Машина сгорела дотла, а ущерб оценен в почти 973 тысячи рублей. А позже жительница Кумертау снова повздорила с потерпевшей и пригрозила убить ее.
На суде женщина признала вину только отчасти. Суд отправил ее в колонию-поселение на 2 года и 8 месяцев. Еще с нее взыскали всю сумму ущерба. Кроме того, с осужденной взыскали всю сумму материального ущерба.
Приговор пока не вступил в силу.
