Жительница Башкирии сожгла чужую машину и получила почти три года колонии

В суде установлено, что в апреле 2025 года подсудимая поссорилась с соседкой и решила отомстить. Она облила ее автомобиль бензином и подожгла. Машина сгорела дотла, а ущерб оценен в почти 973 тысячи рублей. А позже жительница Кумертау снова повздорила с потерпевшей и пригрозила убить ее.