Минобороны прокомментировало атаку ВСУ по компрессорной станции «Русская»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Киевский режим для остановки поставок газа европейским потребителям предпринял атаку БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае в ночь на среду, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ночь на 11 марта текущего года киевский режим в целях остановки поставок газа европейским потребителям предпринял очередную атаку с применением ударных БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции “Русская” в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу “Турецкий поток”», — говорится в сообщении министерства.

