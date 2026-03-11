Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Приднестровья пошел на рыбалку и утонул: Его тело нашли спортсмены на байдарках

Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

Источник: Комсомольская правда

В Приднестровье 9 марта дежурная группа аварийно-спасательного подразделения Бендер извлекла из реки тело 79-летнего жителя Кицкан.

Труп в воде в районе очистных сооружений увидели спортсмены-байдарочники. Сообщили в милицию. На место прибыли спасатели и правоохранители.

Выяснилось, 8 марта мужчина ушёл на рыбалку и домой не вернулся.

Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Существует ли купюра 500 евро сейчас или ее вывели из обращения: У жителей Молдовы, хранящих сбережения в евровалюте, есть повод для беспокойства.

Банкноту в 500 евро так часто подделывали, что у Европейского центрального банка опустились руки (далее…).

В Молдове ни дня без вселенского скандала: Вера в собственную непогрешимость и исключительность пасовца привели к трагедии — вот, что власть с людьми делает.

Людмила Вартик покончила с собой, а ее мужа Дмитрия Вартика, зампреда Хынчештского района от партии ПАС, обвиняют в домашнем насилии и доведении супруги до самоубийства (далее…).

На некоторых АЗС в Молдове ввели ограничения на дизель: Заправляться можно только на 250 леев.

А экономическим агентам выдают только 50 литров (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше