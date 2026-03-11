Житель Приднестровья пошел на рыбалку и утонул: Его тело нашли спортсмены на байдарках

В Приднестровье 9 марта дежурная группа аварийно-спасательного подразделения Бендер извлекла из реки тело 79-летнего жителя Кицкан.
Труп в воде в районе очистных сооружений увидели спортсмены-байдарочники. Сообщили в милицию. На место прибыли спасатели и правоохранители.
Выяснилось, 8 марта мужчина ушёл на рыбалку и домой не вернулся.
Обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются.
