Жителя Свердловской области приговорили к восьми годам за попытку сжечь четырех человек

По версии следствия, в ночь на 4 октября 2025 года обвиняемый решил расправиться с четырьмя знакомыми, находившимися в одном из гаражей города. На почве личной неприязни мужчина облил дверь помещения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Жертв удалось избежать благодаря своевременному прибытию пожарных и медиков.