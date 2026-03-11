Жителя Свердловской области приговорили к восьми годам за попытку сжечь четырех человек

Нижнетуринский городской суд Свердловской области вынес приговор местному жителю Валерию Степанову, обвиняемому в покушении на убийство четырех человек. Мужчина признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
По версии следствия, в ночь на 4 октября 2025 года обвиняемый решил расправиться с четырьмя знакомыми, находившимися в одном из гаражей города. На почве личной неприязни мужчина облил дверь помещения легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Жертв удалось избежать благодаря своевременному прибытию пожарных и медиков.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ранее фигурант уже имел проблемы с законом и привлекался к ответственности за кражу и угон.
Помимо восьмилетнего срока, суд назначил осужденному дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.