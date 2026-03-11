Участник бизнеса с ЦРБ на фиктивной инвалидности осужден под Волгоградом

По информации прокуратуры региона, фигурант уголовного дела выступал посредником, передавая знакомому денежные средства для должностных лиц ГБУЗ «Быковская ЦРБ» за утверждение решений врачебной комиссии о направлении на медико-социальную экспертизу и дальнейшее решение вопроса о присвоении группы инвалидности при отсутствии к тому законных оснований. При этом денег он брал больше, а разницу оставлял себе. Таким образом ему удалось «заработать» около 200 тысяч рублей.