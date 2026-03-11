В Башкирии ищут женщину, пропавшую в октябре прошлого года

МВД Башкирии объявило в розыск Зилию Наифовну Муртазину 1982 года рождения. По данным ведомства, женщина пропала 17 октября 2025 года. В последний раз ее видели на остановке у трассы Аскино — Старобалтачево. После этого она ушла в неизвестном направлении, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Приметы: на вид около 43 лет, рост 160−165 сантиметров, худощавая, глаза карие, волосы короткие темные. Особые приметы: родинка на левой щеке, шрам на шее после операции, при ходьбе прихрамывает на левую ногу.
Всех, кто что-либо знает о месте нахождения женщины, просят звонить в полицию по телефонам: 8 (34771) 2−16−02 (ОМВД по Аскинскому району), 8 (347) 279−32−92 (телефон доверия МВД по Башкирии), 8 (347) 279−39−02, 02, 102 (с мобильного) или обращаться в любое отделение полиции.
