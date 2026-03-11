В Башкирии ищут женщину, пропавшую в октябре прошлого года

МВД Башкирии объявило в розыск Зилию Наифовну Муртазину 1982 года рождения. По данным ведомства, женщина пропала 17 октября 2025 года. В последний раз ее видели на остановке у трассы Аскино — Старобалтачево. После этого она ушла в неизвестном направлении, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.