Воронежская пенсионерка отдала аферистам свыше шести миллионов

Все происходило по привычному сценарию. Женщину вынудили назвать код из СМС под предлогом оформления справки для выплат. Затем «сотрудники Госуслуг» и «следователи» испугали ее тем, что счета взломаны. И дабы избежать кражи, ей рекомендовали задекларировать наличные, а для этого передать все деньги курьеру. Сказано — сделано. Пенсионерка отдала сбережения курьеру, который назвал пароль «Рассвет». Хотя лжесиловики обещали вернуть деньги через два месяца, но после их передачи связь прервалась, а переписка исчезла. Ущерб составил 6 129 555 рублей.