Воронежская пенсионерка отдала аферистам свыше шести миллионов

68-летняя жительница Воронежа стала очередной жертвой многоступенчатой мошеннической схемы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Все происходило по привычному сценарию. Женщину вынудили назвать код из СМС под предлогом оформления справки для выплат. Затем «сотрудники Госуслуг» и «следователи» испугали ее тем, что счета взломаны. И дабы избежать кражи, ей рекомендовали задекларировать наличные, а для этого передать все деньги курьеру. Сказано — сделано. Пенсионерка отдала сбережения курьеру, который назвал пароль «Рассвет». Хотя лжесиловики обещали вернуть деньги через два месяца, но после их передачи связь прервалась, а переписка исчезла. Ущерб составил 6 129 555 рублей.
10 марта от действий киберпреступников пострадали 14 человек, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около 15 миллионов.