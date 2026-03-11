Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская пенсионерка отдала аферистам свыше шести миллионов

Женщина думала, что спасает сбережения от кражи.

68-летняя жительница Воронежа стала очередной жертвой многоступенчатой мошеннической схемы. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Все происходило по привычному сценарию. Женщину вынудили назвать код из СМС под предлогом оформления справки для выплат. Затем «сотрудники Госуслуг» и «следователи» испугали ее тем, что счета взломаны. И дабы избежать кражи, ей рекомендовали задекларировать наличные, а для этого передать все деньги курьеру. Сказано — сделано. Пенсионерка отдала сбережения курьеру, который назвал пароль «Рассвет». Хотя лжесиловики обещали вернуть деньги через два месяца, но после их передачи связь прервалась, а переписка исчезла. Ущерб составил 6 129 555 рублей.

10 марта от действий киберпреступников пострадали 14 человек, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около 15 миллионов.