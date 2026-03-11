В Башкирии из-за метели перевернуло «Газель»

Мощная метель в Башкирии стала причиной ДТП и перекрытия четырех трасс. Так, на дороге Юлдыбаево — Акъяр порывом ветра опрокинуло «Газель».
Как сообщает BAZA, водитель другой машины пытался прикрыть грузовое авто, но не справился с управлением.
— Друг позвонил, попросил прикрыть его, сносит, говорит, — рассказал мужчина, но не успел закончить фразу, как понял, что пустая «Газель» лежит на боку.
По имеющимся данным, водитель снесенного авто не пострадал, а его машину помогли поднять с помощью большегрузов.
Ранее для грузового и пассажирского транспорта этот участок уже закрывали из-за снега, гололеда и тумана. Ограничения также ввели на федеральной трассе М-5 в Уфимском и Иглинском районах. Полностью перекрыты для всех машин дороги Белебей — Ермолкино и Подлесное — Шаровка в Белебеевском районе.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.