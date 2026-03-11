В Башкирии из-за метели перевернуло «Газель»

Ранее для грузового и пассажирского транспорта этот участок уже закрывали из-за снега, гололеда и тумана. Ограничения также ввели на федеральной трассе М-5 в Уфимском и Иглинском районах. Полностью перекрыты для всех машин дороги Белебей — Ермолкино и Подлесное — Шаровка в Белебеевском районе.