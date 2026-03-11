Ричмонд
В Башкирии из-за метели перевернуло «Газель»

Водитель пытался спасти грузовик от ветра, но не удержал.

Источник: Комсомольская правда

Мощная метель в Башкирии стала причиной ДТП и перекрытия четырех трасс. Так, на дороге Юлдыбаево — Акъяр порывом ветра опрокинуло «Газель».

Как сообщает BAZA, водитель другой машины пытался прикрыть грузовое авто, но не справился с управлением.

— Друг позвонил, попросил прикрыть его, сносит, говорит, — рассказал мужчина, но не успел закончить фразу, как понял, что пустая «Газель» лежит на боку.

По имеющимся данным, водитель снесенного авто не пострадал, а его машину помогли поднять с помощью большегрузов.

Ранее для грузового и пассажирского транспорта этот участок уже закрывали из-за снега, гололеда и тумана. Ограничения также ввели на федеральной трассе М-5 в Уфимском и Иглинском районах. Полностью перекрыты для всех машин дороги Белебей — Ермолкино и Подлесное — Шаровка в Белебеевском районе.

