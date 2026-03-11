В Ульяновске задержали шесть «черных риелторов», планировавших убийство хозяйки квартиры

По версии следствия, возглавляемая ранее судимой жительницей Ульяновска группа находила владельцев квартир, страдающих алкогольной зависимостью, и входила к ним в доверие. Злоумышленники спаивали своих жертв, а затем принуждали их продавать жилье по ценам значительно ниже рыночных. По данным Ирины Волк, на данный момент следователям удалось доказать три эпизода противоправной деятельности.