В Ульяновске задержали шесть «черных риелторов», планировавших убийство хозяйки квартиры

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством с недвижимостью. Шестеро подозреваемых задержаны, им вменяют приготовление к убийству и мошенничество, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, возглавляемая ранее судимой жительницей Ульяновска группа находила владельцев квартир, страдающих алкогольной зависимостью, и входила к ним в доверие. Злоумышленники спаивали своих жертв, а затем принуждали их продавать жилье по ценам значительно ниже рыночных. По данным Ирины Волк, на данный момент следователям удалось доказать три эпизода противоправной деятельности.
В ходе расследования полиция выявила факт подготовки убийства одной из потерпевших. Организатор группы отдала указание соучастнице добавлять в спиртное сильнодействующие медицинские препараты, которые должны были привести к летальному исходу.
При обысках у подозреваемых изъяли паспорта потерпевших, расписки о получении денежных средств, документы на квартиры и банковские карты. Трое фигурантов заключены под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде.