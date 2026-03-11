Ричмонд
В Ульяновске задержали шесть «черных риелторов», планировавших убийство хозяйки квартиры

Ульяновский уголовный розыск совместно с Росгвардией ликвидировал преступную схему «черных риелторов», которые успели обмануть трех человек и готовили убийство. Трое членов банды отправлены в СИЗО, расследование продолжается.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством с недвижимостью. Шестеро подозреваемых задержаны, им вменяют приготовление к убийству и мошенничество, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, возглавляемая ранее судимой жительницей Ульяновска группа находила владельцев квартир, страдающих алкогольной зависимостью, и входила к ним в доверие. Злоумышленники спаивали своих жертв, а затем принуждали их продавать жилье по ценам значительно ниже рыночных. По данным Ирины Волк, на данный момент следователям удалось доказать три эпизода противоправной деятельности.

В ходе расследования полиция выявила факт подготовки убийства одной из потерпевших. Организатор группы отдала указание соучастнице добавлять в спиртное сильнодействующие медицинские препараты, которые должны были привести к летальному исходу.

При обысках у подозреваемых изъяли паспорта потерпевших, расписки о получении денежных средств, документы на квартиры и банковские карты. Трое фигурантов заключены под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде.

