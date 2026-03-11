Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите ФСБ в офис ООО «Земля-Профи»

В то же время судья удовлетворила ходатайства Константина Сичинского и юристов областной думе об отложении заседания в связи с необходимостью ознакомиться с дополнительными материалами для формирования уточненной позиции. Так, Константин Сичинский заметил, что в материалах содержатся противоречивые сведения. В одном из документов указывается, что комиссия по этике Волгоградской областной думы, рассмотрев представление прокуратуры, признала указанные в нем факты достоверными. По его словам, есть якобы другой документ с совершенно противоположными выводами. Для более детального рассмотрения ему понадобится время. Юрист мотивировал необходимость отложения дела также тем, что он живет в Москве и у него уже билет на руках на вечер.