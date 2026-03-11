Уроженец Уфы Ильдар Абдразаков стал худруком Михайловского театра

С декабря 2024 года Абдразаков также руководит строящимся Севастопольским театром оперы и балета. В декабре прошлого года президент Владимир Путин присвоил ему звание народного артиста РФ. Ильдар Абдразаков начал карьеру в Башкирском театре оперы и балета, где дебютировал в 1994 году. Затем был приглашен в Мариинский театр, а в 2001 году в возрасте 24 лет впервые выступил на сцене миланского Ла Скала.