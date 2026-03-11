Уроженец Уфы Ильдар Абдразаков стал худруком Михайловского театра

Петербургский Михайловский театр обрел нового художественного руководителя. Им стал уроженец Уфы, всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков. О назначении сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он назвал Абдразакова человеком потрясающего таланта и отметил его заслуги как певца, режиссера и общественного деятеля. Ранее театр на протяжении 19 лет возглавлял Владимир Кехман, покинувший пост в январе.
С декабря 2024 года Абдразаков также руководит строящимся Севастопольским театром оперы и балета. В декабре прошлого года президент Владимир Путин присвоил ему звание народного артиста РФ. Ильдар Абдразаков начал карьеру в Башкирском театре оперы и балета, где дебютировал в 1994 году. Затем был приглашен в Мариинский театр, а в 2001 году в возрасте 24 лет впервые выступил на сцене миланского Ла Скала.
С 2022 года Абдразаков продолжает выступать в России, участвует в концертах в Кремле и на Красной площади, а также снимается в популярном вокальном шоу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.