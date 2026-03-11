«Рожа не нравится»: таксист в Орске отказался везти женщину из-за ее внешности

Клиентка отказалась выходить из автомобиля, после чего таксист заявил, что она покушается на его собственность и отправился не на адрес, а к полицейскому участку. Около здания МВД мужчина якобы стал вытаскивать женщину из автомобиля. Он начал тянуть ее, кричать и нецензурно выражаться, а затем ударил по брови.