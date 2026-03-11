«Рожа не нравится»: таксист в Орске отказался везти женщину из-за ее внешности

В городе Орске в Оренбургской области 63-летняя женщина захотела поздравить подругу с 8 марта и заказала такси, но водитель транспорта отказался везти пассажирку в связи с ее внешностью. Об этом в среду, 11 марта, сообщил портал Orsk.ru со ссылкой на дочь пострадавшей Елену Кувшинову.
— Он ей сказал, что не повезет. На что мама спросила: почему? На что последовал ответ: «Мне рожа твоя не нравится». И он попросил ее выйти из такси. Мама сказала: «Ну довезите меня до адреса, в чем проблема?». Аргумент «рожа не нравится» — ну, не аргумент, — подчеркнула женщина.
Клиентка отказалась выходить из автомобиля, после чего таксист заявил, что она покушается на его собственность и отправился не на адрес, а к полицейскому участку. Около здания МВД мужчина якобы стал вытаскивать женщину из автомобиля. Он начал тянуть ее, кричать и нецензурно выражаться, а затем ударил по брови.
Позднее пассажирка вызвала другое такси и доехала до дома, где обнаружила, что получила травму. В связи со случившимся ее семья обратилась в полицию, передает портал.
