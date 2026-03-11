В старом аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар

«Пожарные Абу-Даби локализовали пожар, вспыхнувший в старом аэропорту города после успешного перехвата огня системами противовоздушной обороны. В результате инцидента никто не пострадал», — отметили в медиаофисе.
Старый аэропорт Абу-Даби не работает как воздушная гавань с 2023 года, на его территории проходят различные культурные мероприятия.
