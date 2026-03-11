Ричмонд
В старом аэропорту Абу-Даби вспыхнул пожар

ДОХА, 11 мар — РИА Новости. Пожар вспыхнул в старом аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби при работе ПВО, никто не пострадал, сообщил медиаофис правительства эмирата в социальной сети Х.

Источник: © РИА Новости

«Пожарные Абу-Даби локализовали пожар, вспыхнувший в старом аэропорту города после успешного перехвата огня системами противовоздушной обороны. В результате инцидента никто не пострадал», — отметили в медиаофисе.

Старый аэропорт Абу-Даби не работает как воздушная гавань с 2023 года, на его территории проходят различные культурные мероприятия.

