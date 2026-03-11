Ричмонд
Психически больной мужчина устроил пожар в автобусе в Швейцарии

Пожар в автобусе в швейцарском Керцерсе устроил местный житель с психическими проблемами. В результате погибли шесть человек.

Источник: Аргументы и факты

Психически больной местный житель, по предварительным данным, устроил пожар в почтовом автобусе в городе Керцерс на северо-западе Швейцарии.

Об этом сообщил кантональный прокурор Рафаэль Буркен на пресс-конференции.

По его словам, в результате происшествия, которое произошло вечером во вторник, погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения.

Как уточняет швейцарское издание Le Temps, около шестидесятилетний мужчина с сумками сел в автобус, после чего достал емкость с бензином и поджег ее.

Мотивы произошедшего пока неизвестны. Следствие первоначально рассматривало версию теракта, однако в настоящее время она исключена.

По словам прокурора, мужчина описывается как «маргинальный и неуравновешенный». Его семья ранее сообщила о его исчезновении, и не исключается, что он может находиться среди погибших.

Ранее сообщалось, что в Казани произошел крупный пожар на складе площадью около 3 тысяч квадратных метров, где производят косметику и парфюмерию. По данным МЧС России, до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.