Психически больной мужчина устроил пожар в автобусе в Швейцарии

Психически больной местный житель, по предварительным данным, устроил пожар в почтовом автобусе в городе Керцерс на северо-западе Швейцарии.
Об этом сообщил кантональный прокурор Рафаэль Буркен на пресс-конференции.
По его словам, в результате происшествия, которое произошло вечером во вторник, погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения.
Как уточняет швейцарское издание Le Temps, около шестидесятилетний мужчина с сумками сел в автобус, после чего достал емкость с бензином и поджег ее.
Мотивы произошедшего пока неизвестны. Следствие первоначально рассматривало версию теракта, однако в настоящее время она исключена.
По словам прокурора, мужчина описывается как «маргинальный и неуравновешенный». Его семья ранее сообщила о его исчезновении, и не исключается, что он может находиться среди погибших.
