«Металлург» вырвал победу у уфимского «Салавата Юлаева» в овертайме

В Уфе завершился матч между «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Гости одержали победу в овертайме со счетом 2:1. В основное время у «Магнитки» отличился Роман Канцеров, а у хозяев шайбу забросил Джек Родуолд. В дополнительное время победный гол забил Даниил Вовченко.
Благодаря этой победе «Металлург» набрал 101 очко в 64 матчах и досрочно обеспечил себе первое место в Восточной конференции. Магнитогорцы также впервые в истории завоевали Кубок континента, который вручается лучшей команде регулярного чемпионата. «Салават Юлаев» с 71 очком остался на пятой строчке на Востоке.
Следующий матч уфимцы проведут 11 марта против московского «Динамо», а «Металлург» в тот же день встретится с «Сибирью».
