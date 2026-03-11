«Металлург» вырвал победу у уфимского «Салавата Юлаева» в овертайме

В Уфе завершился матч между «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Гости одержали победу в овертайме со счетом 2:1. В основное время у «Магнитки» отличился Роман Канцеров, а у хозяев шайбу забросил Джек Родуолд. В дополнительное время победный гол забил Даниил Вовченко.