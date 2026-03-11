Богомаз сообщил о повреждении 20 жилых домов при ударе ВСУ по Брянску

Главные силы брошены на скорейшее восстановление тепла в домах. Разрушенные окна временно заменяют стеклами и закрывают плёнкой, пока не будут готовы новые стеклопакеты. В работах участвуют 17 строительных фирм и 8 управляющих компаний — всего около 300 человек, включая волонтёров. Как сообщается, ремонт идёт без перерывов.