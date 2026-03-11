В Таиланде ищут пропавшего айтишника из Уфы

По информации SHOT, перед этим турист вел себя странно: говорил нелепости, спровоцировал ссору с возлюбленной и привел ее в полицейский участок. Там конфликт разгорелся с новой силой, и Денис нарочно порвал паспорт девушки, надеясь, что его за это арестуют. Однако уфимка не стала подавать заявление и просто уехала. На следующий день она и вовсе улетела обратно в Россию.