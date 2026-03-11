Ричмонд
В Таиланде ищут пропавшего айтишника из Уфы

Турист из Уфы исчез на Пхукете после скандала в полицейском участке.

Источник: Комсомольская правда

В Таиланде уже две недели не могут найти 40-летнего уроженца Уфы Дениса. Известно, что мужчина прилетел на Пхукет вместе с девушкой, с которой встречался девять лет, но 25 февраля внезапно исчез.

По информации SHOT, перед этим турист вел себя странно: говорил нелепости, спровоцировал ссору с возлюбленной и привел ее в полицейский участок. Там конфликт разгорелся с новой силой, и Денис нарочно порвал паспорт девушки, надеясь, что его за это арестуют. Однако уфимка не стала подавать заявление и просто уехала. На следующий день она и вовсе улетела обратно в Россию.

После скандала айтишник не вернулся в арендованную квартиру. В последний раз его видели рядом с полицейским участком на Пхукете, где он сел на скутер и уехал в неизвестном направлении. Известно, что в полицию или тюрьму его не забирали.

По словам близких, через три дня у уфимца истекает срок действия визы.

