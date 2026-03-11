Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пролив Дарданеллы временно закрыли

СТАМБУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Пролив Дарданеллы закрыт на время спасательной операции по снятию с мели сухогруза под флагом Панамы Nota App, который следует из России в Египет и перевозит 51,3 тыс. тонн зерна.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что он сел на мель при маневре вследствие поломки двигателя. Для спасения 189-метрового судна в район инцидента были направлены буксир и катер с водолазами, сообщило турецкое управление береговой охраны.

«В целях обеспечения безопасности спасательной операции судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях. Суда, которые должны были пройти через пролив, были проинформированы о поломке и проведении спасательных работ», — говорится в сообщении службы контроля навигации в проливе.

Турецкий пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным и через Босфор с Черным морем.