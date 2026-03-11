Пролив Дарданеллы временно закрыли

Ранее сообщалось, что он сел на мель при маневре вследствие поломки двигателя. Для спасения 189-метрового судна в район инцидента были направлены буксир и катер с водолазами, сообщило турецкое управление береговой охраны.
«В целях обеспечения безопасности спасательной операции судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях. Суда, которые должны были пройти через пролив, были проинформированы о поломке и проведении спасательных работ», — говорится в сообщении службы контроля навигации в проливе.
Турецкий пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным и через Босфор с Черным морем.