Пролив Дарданеллы временно закрыли

«В целях обеспечения безопасности спасательной операции судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях. Суда, которые должны были пройти через пролив, были проинформированы о поломке и проведении спасательных работ», — говорится в сообщении службы контроля навигации в проливе.