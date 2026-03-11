Айтишник из Уфы загадочно пропал в Таиланде после ссоры с девушкой в полиции

После произошедшего мужчина не вернулся в жилой комплекс, где они арендовали квартиру. Последний раз его видели возле полицейского участка на Пхукете — мужчина сел на скутер и уехал в неизвестном направлении. По данным полиции, его не задерживали и в тюрьму он не попадал. В настоящее время россиянина ищут, а срок действия его визы в Таиланде истекает через несколько дней.