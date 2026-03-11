Ричмонд
Жительница Уфы обманула 330 человек на 60 миллионов рублей

Бизнесвумен обещала гаджеты по низким ценам, но забрала деньги себе.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по делу 29-летней индивидуальной предпринимательницы. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, женщина открыла магазин электротехники и убеждала покупателей, что может привозить смартфоны, планшеты и наушники из-за границы по ценам ниже рыночных. При этом исполнять обязательства она не собиралась.

С июля по декабрь 2024 года бизнесвумен получила от почти 330 человек больше 60 миллионов рублей. Деньги она потратила на свои нужды. Уголовное дело передали в Кировский районный суд Уфы.

